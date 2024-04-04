Общество

Сотрудники УФСИН России по Волгоградской области уплыли от коллег

Общество 04.04.2024 20:01
0
04.04.2024 20:01

В Волгограде состоялся седьмой по счету чемпионат ФСИН России по плаванию среди территориальных органов и профильных общеобразовательных учреждений. Сотрудники регионального УФСИН вновь оказались на пьедестале почета, сообщает V102.RU. 


— В общекомандном зачете среди территориальных органов ФСИН России свыше 3000 человек победу одержала сборная УФСИН России по Волгоградской области. Второе место за командой ГУФСИН России по Кемеровской области и почетное третье место заняла сборная ГУФСИН России по Свердловской области, — рассказали информагентству в пресс-службе областного главка. 


Также волгоградские сотрудники отличились в комбинированной эстафете 4х50 метров, заняв первое место. Второе и третье места достались соответственно команда Воронежского института ФСИН России и ГУФСИН России по Кемеровской области. В личном зачете областной главк ФСИН забрал наибольшее число призовых мест. В спину им дышали слушатели Академии ФСИН России и сотрудники ГУФСИН России по Кемеровской области.


Призеры и победителя получали дипломы, медали и кубки из рук начальника УФСИН России по Волгоградской области, полковника внутренней службы Сергея Коновалова, председателя Волгоградской РОО ветеранов УИС Михаила Санкина и замначальника отдела организации служебно-боевой подготовки управления кадров ФСИН России Андрея Попова.


Напомним, что в соревнованиях участвовали более 210 пловцов из 30 территориальных органов и шести ведомственных учебных заведений УИС. В течение трех дней спортсмены показывал себя в таких видах плавания, как брасс на спине и баттерфляй на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем, а также состязались в комбинированной эстафете. 

Фото: УФСИН России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.04.2024 21:35
Общество 04.04.2024 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 20:49
Общество 04.04.2024 20:49
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 19:15
Общество 04.04.2024 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 17:37
Общество 04.04.2024 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 17:07
Общество 04.04.2024 17:07
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 16:15
Общество 04.04.2024 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 15:46
Общество 04.04.2024 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 15:37
Общество 04.04.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 15:19
Общество 04.04.2024 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 14:30
Общество 04.04.2024 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 14:05
Общество 04.04.2024 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 12:57
Общество 04.04.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 11:52
Общество 04.04.2024 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 11:47
Общество 04.04.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
04.04.2024 11:35
Общество 04.04.2024 11:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:35
В Волгоградской области УК оштрафовали на 12 млн рублейСмотреть фотографии
21:10
Волгоградец под завязку набил гаражи «левыми» сигаретамиСмотреть фотографии
20:49
В Волжском разыскали пропавшую 19-летнюю девушкуСмотреть фотографии
20:24
В Волгоградской области подорожали яйца и сахарСмотреть фотографии
20:01
Сотрудники УФСИН России по Волгоградской области уплыли от коллегСмотреть фотографии
19:25
На ферме под Волгоградом свиньи заразились африканской чумойСмотреть фотографии
19:15
Проходящие по ВДСК суда предупредили о срыве навигации на Николаевском гидроузлеСмотреть фотографии
18:51
«Дело пытаются развалить»: бизнесмен из Волгограда обвинил сотрудников МЧС в «золотом» пожареСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
В Камышине перекрыли квартал из-за подозрительного предмета в банкеСмотреть фотографии
18:33
Осужденная сестра Мелконяна вышла по УДО и вернулась в ВолгоградСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде поймали последнего участника группового избиения мужчиныСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде полиция «дала прикурить» родителям 11-летней блогераСмотреть фотографии
17:37
Главного врача ЦРБ под Волгоградом оштрафовали на 5 тысячСмотреть фотографии
17:23
Волгоградку осудили за попытку кинуть отца на деньгиСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде 8 апреля отключат отоплениеСмотреть фотографии
17:03
Неисправимого дрифтера на Mercedes в Волгограде арестовали на 5 сутокСмотреть фотографии
16:15
Волгоградцам в мае предстоит отдыхать два раза по четыре дняСмотреть фотографии
15:46
«Кирпич слетает, как перья с курицы»: под Волгоградом разрушаются подтопленные домаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:37
В Волгограде за 600 тысяч очистят и подкрасят мемориал на Лысой гореСмотреть фотографии
15:36
Банк Уралсиб улучшил условия обслуживания картСмотреть фотографии
15:19
Сбросы воды на Волжской ГЭС увеличат с 11 апреля для заполнения водоемовСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде КАМАЗ на перекрестке врезался в автобус №55Смотреть фотографии
14:32
В парках и скверах Волгограда ускорили мобильный интернетСмотреть фотографии
14:30
Не вписались в «окошко»: в Волгограде в новой школе-тысячнике пропали учителя начальных классовСмотреть фотографии
14:05
Волгоградский предприниматель поставлял старикам и детям подозрительную говядинуСмотреть фотографии
13:10
ВТЗ вдвое расширил участок спецавтотранспорта и улучшил условия трудаСмотреть фотографии
12:57
«Куда летят?»: в Волгограде авиабилеты за неделю подорожали на 1 тысячу рублейСмотреть фотографии
12:52
Под Волгоградом мать нашла тело двухлетнего сына в сливной ямеСмотреть фотографии
12:49
Дело техники: в Волгограде оперативники с поличным задержали автовораСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
В Волгограде в три раза вырос спрос на возрастных работниковСмотреть фотографии
 