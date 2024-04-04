Сотрудники УФСИН России по Волгоградской области уплыли от коллег

В Волгограде состоялся седьмой по счету чемпионат ФСИН России по плаванию среди территориальных органов и профильных общеобразовательных учреждений. Сотрудники регионального УФСИН вновь оказались на пьедестале почета, сообщает V102.RU.





— В общекомандном зачете среди территориальных органов ФСИН России свыше 3000 человек победу одержала сборная УФСИН России по Волгоградской области. Второе место за командой ГУФСИН России по Кемеровской области и почетное третье место заняла сборная ГУФСИН России по Свердловской области, — рассказали информагентству в пресс-службе областного главка.





Также волгоградские сотрудники отличились в комбинированной эстафете 4х50 метров, заняв первое место. Второе и третье места достались соответственно команда Воронежского института ФСИН России и ГУФСИН России по Кемеровской области. В личном зачете областной главк ФСИН забрал наибольшее число призовых мест. В спину им дышали слушатели Академии ФСИН России и сотрудники ГУФСИН России по Кемеровской области.





Призеры и победителя получали дипломы, медали и кубки из рук начальника УФСИН России по Волгоградской области, полковника внутренней службы Сергея Коновалова, председателя Волгоградской РОО ветеранов УИС Михаила Санкина и замначальника отдела организации служебно-боевой подготовки управления кадров ФСИН России Андрея Попова.





Напомним, что в соревнованиях участвовали более 210 пловцов из 30 территориальных органов и шести ведомственных учебных заведений УИС. В течение трех дней спортсмены показывал себя в таких видах плавания, как брасс на спине и баттерфляй на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем, а также состязались в комбинированной эстафете.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области