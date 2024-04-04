В Волгоградской области УК оштрафовали на 12 млн рублей





В Волгоградской области Госжилнадзор продолжает фиксировать множественные нарушения в работе управляющих компаний. Только за первый квартал 2024 года к ответственности была привлечена 41 организация, а общая сумма выписанных инспекторами штрафов перевалила за 12 млн рублей.

- Сразу 38 УК были наказаны за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ), еще 3 — за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений (ст. 7.22 КоАП РФ). Причем некоторые организации были оштрафованы неоднократно, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона.

В числе антилидеров по сводкам ГЖИ проходит управляющая компания ООО «Новый дом», которая девять раз привлекалась к ответственности в виде штрафов в суммарном размере 1,1 млн рублей. ООО «УК КОНТУР» оштрафовано в общей сложности на 1 млн рублей. В свою очередь ООО «Вега-С» и ООО УК «Жемчужина» обязаны перечислить в бюджет, соответственно, 375 тыс. и 250 тыс. рублей.

При этом обслуживающие организации не только не оказывают услуги надлежащего качества, но и игнорируют штрафы. В настоящее время Госжилнадзор вынужден в судебном порядке добиваться взыскания положенных средств. С начала года судами уже вынесено 14 постановлений в отношении 3 управляющих организаций, предусматривающих удвоение санкций из-за просрочки уплаты ранее выписанных штрафов.