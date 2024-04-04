Волгоградец под завязку набил гаражи «левыми» сигаретами





Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего волгоградца, который хранил 50 тысяч контрафактных пачек сигарет стоимостью более 6 млн рублей и продавал их партиями в торговых точках. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, мужчина обвиняется в приобретении, хранении и реализации немаркированной табачной продукции в особо крупном размере.

По версии следствия, с октября 2023 года по февраль 2024-го обвиняемый приобрел партию сигарет, которые перевез в арендованные гаражные боксы в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районе для дальнейшей продажи.

- Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Немаркированная продукция изъята из незаконного оборота, - пояснила Оксана Черединина. - Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Тракторозаводский районный суд.



Фото: прокуратура Волгоградской области