Расследования

Волгоградец под завязку набил гаражи «левыми» сигаретами

Расследования 04.04.2024 21:10
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04.04.2024 21:10


Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего волгоградца, который хранил 50 тысяч контрафактных пачек сигарет стоимостью более 6 млн рублей и продавал их партиями в торговых точках. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, мужчина обвиняется в приобретении, хранении и реализации немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. 

По версии следствия, с октября 2023 года по февраль 2024-го обвиняемый приобрел партию сигарет, которые перевез в арендованные гаражные боксы в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районе для дальнейшей продажи. 

- Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Немаркированная продукция изъята из незаконного оборота, - пояснила Оксана Черединина. - Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Тракторозаводский районный суд.

Фото: прокуратура Волгоградской области 

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