Сбросы воды на Волжской ГЭС увеличат с 11 апреля для заполнения водоемов





На Волжской ГЭС с 11 апреля приступят к работе в режиме специального попуска в низовьях Волги. Как сообщили V102.RU в Росводресурсах, данная мера необходима для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.

Так, среднесуточный выброс воды составит около 8000 м³/с. В течение следующих десяти дней расходы будут увеличиваться по 1000 – 2000 м³/с. К 23 апреля планируется достичь до максимально установленных сбросов - 26000±500 м³/с. В этом режиме ГЭС будет работать до 27 апреля, после чего значения будут скорректированы.

– Такое решение было принято на заседании Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на заседании 3 апреля, – сообщили в Росводресурсах. – Решение выработано с учетом складывающихся гидрологических условий и предложений членов МРГ в целях обеспечения спецпопуска в Нижнюю Волгу.