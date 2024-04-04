Столкновение двух авто перегородило путь трамваям в Волгограде

Сегодня утром, 4 апреля, из-за дорожно-транспортного происшествия было нарушено движение трамваев на улице Ангарская в Волгограде, передает V102.RU.

Очевидцы сообщают, что на рельсах оказался автомобиль такси и рядом еще один участник ДТП - иномарка красного цвета. По предварительным данным, пострадавших нет.

- На время оформления ДТП трамваи работали через депо на остановке «Завод Ахтуба». В 9.00 они поехали. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме, - прокомментировали ситуацию в мэрии.