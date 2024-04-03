Происшествия

Обгоревший труп мужчины обнаружили в поселке под Волгоградом

Происшествия 03.04.2024 11:29
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03.04.2024 11:29


В Новониколаевском районе Волгоградской области накануне в сгоревшем частном доме наши труп мужчины. Как сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

- Пожар произошел в рабочем поселке Новониколаевский в одноэтажном доме на переулке Октябрьский. Дом 6 на 10 метров уничтожен полностью. На месте тушения нашли тело 63-летнего хозяина дома, - рассказал источник. 

В ГУ МЧС России по региону подтвердили информацию о пожаре, но сообщили, что не располагают данными о погибшем. 

- Сообщение о пожаре в Новониколаевском районе поступило на пульт диспетчера в 05:40. Пожарные расчеты опорного поста 48-й пожарной части ликвидировали горение в 07:03, - сообщили в оперативном ведомстве.


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