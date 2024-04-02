Стала известна судьба бобра, выловленного из лужи в Петров Вале





Сегодня, 2 апреля, появилось новое видео с участием бобра, которого два дня назад выловили из лужи у магазина «Магнит» на привокзальной площади города Петров Вал в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, мохнатого грызуна поймали сетью, посадили в мешок, а потом выпустили в реку Иловля в Камышинском районе. На записи запечатлен момент, как бобра выпускают в естественную среду обитания.





Грызун не спеша подходит к речке, а потом скрывается под водой. Через несколько секунд он показывается на поверхности, бьет по воде хвостом и снова ныряет. По видимому, так бобер решил попрощаться с людьми, которые доставили его из лужи в речку.

Видео: Жесть Камышин / ВКонтакте