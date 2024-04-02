В Волгоградскую область 2 апреля придет жара до +25

А в четверг, 4 апреля, синоптики прогнозируют дожди, из-за чего температура понизится до +18 градусов.
Общество 02.04.2024 08:28
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02.04.2024 08:28
А в четверг, 4 апреля, синоптики прогнозируют дожди, из-за чего температура понизится до +18 градусов.
В некоторых районах Волгоградской области сегодня, 2 апреля, температура воздуха повысится до +25 градусов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в областном центре будет не более +19 с южным ветром с максимальными порывами от 6 до 11 метров в секунду. В области ветер ожидается более сильным – до 15-18 метров.Уже завтра, 3 апреля, в регионе будет чуть прохладнее – до +23 градусов, зато в Волгограде жара усилится и столбик термометра достигнет +22.
А в четверг, 4 апреля, синоптики прогнозируют дожди, из-за чего температура понизится до +18 градусов.
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