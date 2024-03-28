В Волжском отразили условную атаку террористов

В Волжском Волгоградской области сегодня, 28 марта, завершились организованные утром антитеррористические учения, сообщает V102.RU.
— Задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты, — кратко прокомментировали информагентству в Оперативном штабе региона.
Уточняется, что в отработке нештатных ситуаций участвовали подразделения группировки сил и средств опергруппы города-спутника.
Напомним, что командно-штабное учение касалось темы: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объектах промышленности». Мероприятие прошло в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2024 год, утвержденным председателем НАК.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»