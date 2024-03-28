Под Волгоградом начались антитеррористические учения

- Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно, - пообещали в силовом ведомстве.
Общество 28.03.2024 08:32
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28.03.2024 08:32
- Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно, - пообещали в силовом ведомстве.
Сегодня, 28 марта, в Волжском проходит командно-штабное учение. Как сообщили V102.RU в Оперативном штабе Волгоградской области, в рамках учений проводятся мероприятия по пресечению террористического акта на объектах промышленности. Здесь также пояснили, что тренировка входит в план проведения антитеррористических учений на 2024 год, утвержденных председателем НАК и Оперативным штабом.К жителям Волжского обращаются с просьбой с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач, и не поддаваться ложным слухам и домыслам.
- Заслуживающая внимания граждан информация будет представляться незамедлительно, - пообещали в силовом ведомстве.
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