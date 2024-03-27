Общество

В Волгограде часть ул. Социалистической перекроют на 10 дней

Общество 27.03.2024 17:32
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27.03.2024 17:32



В Ворошиловском районе Волгограда в связи с работами по устройству наружных сетей канализации ограничат переезд возле корпуса стадиона «Пищевик». 

По данным пресс-службы администрации Волгограда, с 00.00 5 апреля до 24.00 15 апреля для транспорта будут закрыты участок дороги по ул. Социалистической от дома №34 до начала ул. Новоузенской – всего 60 метров.   

Как уточнили в мэрии, объезд для автомобилистов будет возможен по улицам Новоузенской, Козловской и Баррикадной.

Фото: архив V102.RU

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