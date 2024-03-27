Общество

В Волгограде арестовали шины и парфюм на 900 тыс. рублей без маркировки

Общество 27.03.2024 09:39
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27.03.2024 09:39


За нарушение обязательных требований к маркировке товаров и передаче информации в систему «Честный знак» у двоих волгоградских предпринимателей арестовали товар на 900 тысяч рублей. Об этом V102.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. 

Так, у продавца шин арестовали более 150 единиц продукции на сумму 800 тысяч рублей, так как в системе «Честный знак» не было указано, что эта продукция находится в обороте у продавца. Предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений. Возбуждено административное дело.

За отсутствие маркировки еще у одного индивидуального предпринимателя арестовали более 200 единиц парфюмерной продукции на сумму свыше 100 тысяч рублей. Отобраны пробы для проведения экспертизы. Эксперты выявили несоответствие маркировки товара требованиям законодательства о техническом регулировании. В данном случае также было возбуждено дело об административном правонарушении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что во избежание срабатывания индикатора риска в системе «Честный знак», предпринимателям необходимо неукоснительно соблюдать требования законодательства.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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