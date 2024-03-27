Сломано крыло и вырван хвост: в Волгограде спасли загнанного на дерево фазана

26 марта в Красноармейском районе Волгограда зоозащитники спасли от бродячих собак экзотическую для городских условий птицу. Сотрудники приюта «Птичий остров» забрали с улиц города сбежавшего от хозяев фазана.

- Поступил звонок: «Яркая птица бегает по району». Оказалось, совсем недалеко от меня. Добежала до нужного места. Смотрю, около дерева стоит несколько человек, а на кроне сидит фазан. К сожалению, уже без хвоста. Высоко сидит, не допрыгнешь. Пошли искать лестницу, — опубликовала подробности в сообществе приюта в Telegram руководитель организации Алина Ерина.

Как сообщает ИА «Высота 102», на помощь зоозащитникам пришли сотрудники пункта выдачи одного из российских интернет-магазинов. Во время первичного осмотра у животного были обнаружены множественные мелкие травмы и следы укусов. Кроме того, у фазана сломано крыло и повреждена голова. При этом в настоящее время животному ничего не угрожает. Птица теперь находится под присмотром специалистов.

Фото: «Птичий остров» / t.me