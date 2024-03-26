Фронтовикам из Волгоградской области выплатят по 10 тысяч рублей

Общество 26.03.2024 21:29
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26.03.2024 21:29
Участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей к 79-ой годовщине Победы, которая будет отмечаться 9 мая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект опубликованного на сайте администрации Волгоградской области документа, право на выплаты получат участники и инвалиды войны, принимавшие непосредственное участие в сражениях 1041-1945 годов. Еще одно условие для получения выплат – постоянное проживание участников и инвалидов войны на территории региона.
Напомним, к 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне фронтовикам также выплачивали по 10 тысяч рублей.
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