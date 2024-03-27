Общество

На севере Волгограда после ремонта и благоустройства «заплакал» Дзержинский

Общество 27.03.2024 12:17
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27.03.2024 12:17


Жители Тракторозаводского района Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» по поводу некачественного, по их мнению, ремонта памятника основателю и руководителю ВЧК Феликсу Дзержинскому и дефектного благоустройства улицы, названной в его честь.


Как ранее сообщалось, памятник, посвященный советскому государственному и партийному деятелю Ф. Э. Дзержинскому, был отремонтирован в 2023 году. За 14 миллионов рублей работы выполнила компания «Ренессанс». Скульптуру демонтировали, чтобы очистить от грязи, а потом вернули обратно. За время ее отсутствия реставраторы отремонтировали постамент, с которого ранее отваливалась облицовочная плитка. 

Однако после ремонта черный постамент, на котором стоит Дзержинский, стал «плакать». Белые подтеки здесь, по словам жителей, появляются регулярно.


В недоумение горожан приводит и состояние соседнего монумента, который приводили в порядок менее двух лет назад.


- Такое впечатление, что Т-34 решил вернуться к своему доремонтному состоянию. Вроде недавно делали, а выглядит все равно не очень, - считают горожане. 

Памятник «Танк Т-34», который находится на площади Дзержинского, ремонтировали в 2022 году. Боевую машину также снимали с пьедестала, чтобы обновить не только ее внешний вид, но и разваливающийся постамент.

Согласно сайту Госзакупок, контракт на выполнение работ по сохранению этого объекта культурного наследия был заключен в августе 2022 года также с ООО «Ренессанс». Компании за проделанную работу было выплачено 3,2 миллиона рублей. 


Благоустройство пешеходной зоны улицы Дзержинского также вызывает у местных жителей неприятные эмоции. Согласно данным на Госзакупках, контракт в ноябре 2022 года был заключен с ООО «ГринПарк» на сумму более 75 миллионов рублей. Подрядчик должен был благоустроить пешеходную зону по улице Дзержинского на участке от проспекта Ленина до МБУ «Молодежный центр кино и досуга «Ударник». Вместо старого асфальта здесь уложили новую плитку. Контракт также предусматривал комплекс работ по озеленению, установку нового освещения и видеонаблюдения, лавочек, урн и других малых архитектурных форм. 

Согласно открытым данным, все работы были выполнены в срок до 31 декабря 2023 года.

Примечательно, что следующий этап благоустройства этой улицы от «Ударника» до улицы Шурухина в Тракторозаводском районе ООО «ГринПарк» выполнит за 129,6 миллиона рублей. Соответствующий контракт с подрядчиком был заключен в декабре 2023 года.



- Все развалилось моментально. Непонятно, в чем причина. Плитка такого качества, плохие работы или все вместе, но пешеходные дорожки просто в отвратительном состоянии. Под скамейками, где люди не ходят, где нагрузка минимальная, также все трескается и проваливается. Приезжайте и посмотрите сами, - сетуют жители Тракторозаводского района.


В ходе осмотра неудачного благоустройства взгляд упал и на облупившийся фасад школы №3 - одной из старейших в городе. Примечательно, что ремонт фасада этого образовательного учреждения полностью оплатил муниципалитет. Работы были завершены в сентябре 2023 года, но уже сейчас видно, что к ним есть вопросы. На Госзакупках отмечено, что ремонт крыльца, отмостки и покраску фасадов за 2,1 миллиона рублей выполнило ООО «НТЦ «ЮгПрофЭнерго». 



В администрации Волгограда сообщили, что также видят недостатки при проведения ремонтных работ на указанных объектах.

- В ходе планового осмотра территории на ул. Дзержинского, были выявлены дефекты плиточного покрытия, проявившиеся уже после приемки работ по благоустройству данного объекта. Также у специалистов возник ряд замечаний к качеству ранее проведенных работ по восстановлению мемориалов: «Памятник Ф.Э.Дзержинскому» и «Танк Т-34, установленный в честь боевых и трудовых подвигов рабочих Сталинградского тракторного завода в годы Великой Отечественной войны», - сообщили в мэрии. - Подрядные организации были уведомлены о необходимости устранить данные замечания в ближайшее время. В соответствии с условиями контрактов и действующими нормами законодательства работы будут выполнены подрядчиками за счет собственных средств.


Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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