Скульптуру Железного Феликса увезли из Волгограда в Москву для реставрации





Реставрацией скульптуры Дзержинского, которая стояла на одноименной площади в Волгограде, займутся специалисты одного из крупнейших российских специализированных предприятий из города Жуковского Московской области. Такое решение было принято руководством подрядчика для обеспечения наиболее качественного выполнения работ, сообщили V102.RU в администрации Волгограда .













Справка. Памятник, посвященный советскому государственному и партийному деятелю Ф. Э. Дзержинскому, был установлен в 1936 году. Авторы проекта памятника – скульптор С. Меркуров, архитектор – Д. Ершова.