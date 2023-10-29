Скульптуру Железного Феликса увезли из Волгограда в Москву для реставрации

Реставрацией скульптуры Дзержинского, которая стояла на одноименной площади в Волгограде, займутся специалисты одного из крупнейших российских специализированных предприятий из города Жуковского Московской области. Такое решение было принято руководством подрядчика для обеспечения наиболее качественного выполнения работ, сообщили V102.RU в администрации Волгограда .
Сегодня, 29 октября, при помощи спецтехники рабочие транспортировали скульптуру с базы МБУ «ЖКХ Тракторозаводского района», где она до настоящего времени находилась на хранении, на площадку предприятия. Перевозка осуществляется за счет средств подрядчика.
В Жуковском специалисты очистят фигуру Железного Феликса, восстановят слой патины и покроют памятник защитным составом. После чего скульптуру доставят обратно.
Одновременно подрядчик продолжает реставрацию постамента. По завершении работ специалисты вновь установят скульптуру Дзержинского на прежнее место.
Ранее, сообщало V102.RU,
волгоградцев обеспокоило исчезновение скульптуры на площади Дзержинского. Напомним, реставрацией монумента занимается компания «Ренессанс». За 14 миллионов рублей подрядчик должен был привести в порядок памятник до 1 ноября.
Справка. Памятник, посвященный советскому государственному и партийному деятелю Ф. Э. Дзержинскому, был установлен в 1936 году. Авторы проекта памятника – скульптор С. Меркуров, архитектор – Д. Ершова.
Фото V102.RU и t.me администрации Волгограда