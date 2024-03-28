Общество

«Будет кто-то равнее?». Волгоградцы бьют тревогу из-за мест в новой школе на ул. Шекснинской

Общество 28.03.2024 19:10
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28.03.2024 19:10


Жители Дзержинского района Волгограда, проживающие в ЖК «Бейкер Стрит» и в прилегающих новостройках, обеспокоены информацией о возможном переезде школы №40 в здание новой школы-тысячника, которую власти планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2024 года. В родительских чатах, сообщает ИА «Высота 102», волгоградцев поставили перед фактом – мест детям может попросту не хватить. 

По информации родителей, обратившихся в редакцию информагентства, директором новой школы на ул. Шекснинской станет один из сотрудников 40-й школы, а детей из данного учреждения, расположенного на ул. 51-й Гвардейской, якобы переведут в новое здание. 

Зачем мы все эти годы ждали строительства новой школы, надеялись, что наши дети будут ходить на уроки в здание шаговой доступности, если сейчас власти принимают столь непопулярные решения? Куда нам девать тех детей, которые не «поместятся»? И как будут определять, какой из двух детей более достоин занять одно вакантное место? Не получится ли так, что все дети как бы равные, но в данной ситуации появится кто-то «равнее»? – перечисляют волнующие вопросы волгоградцы.  

Редакция «Высоты 102» обратилась за разъяснениями в администрацию Волгограда. Здесь, ссылаясь на районный департамент по образованию, заверили, что информация о переселении школы №40 в новое здание не имеет ничего общего с действительностью. 

– Школа по ул. Шекснинской будет формироваться на основании заявлений родителей учащихся из разных общеобразовательных учреждений, в основном Дзержинского района – это показал предварительный мониторинг, проведенный через родительские чаты, – объяснили в пресс-службе администрации города. – Комплектование школы начнется после создания юридического лица, назначения директора и получения организацией лицензии на ведение образовательной деятельности.

Интересно что родители школьников сообщают о том, что руководителем школы №40 якобы уже принимались заявления о переводе детей в новое здание. И лишь буквально на днях процесс был приостановлен по формальным причинам, указанным и  в ответе мэрии, – школа-тысячник на ул. Шекснинской на данный момент пока еще не получила лицензии. 

Напомним, в новой школе на ул. Шекснинской будет располагать 40 учебными классами, актовым залом с эстрадой, просторной столовой с пищеблоком, библиотекой с читальным залом, медблоком, деловым центром, лабораториями и мастерскими для практических занятий. Образовательное пространство будет иметь все необходимое для комфорта детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: коллаж Павел Мирошкин / V102.RU

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