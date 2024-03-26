



Ростовская компания ООО «Стройплощадка+» возьмется за второй этап благоустройства территории сквера на улице 7-ой Гвардейской в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в пресс-службе мэрии, обновление общественного пространства пройдет от пр. им. Ленина до ул. Коммунистической.

В сквере рабочие установят детские площадки, новые скамейки, урны, а также малые архитектурные формы. Кроме этого, специалисты высадят порядка 700 растений, в том числе дуб черешчатый, сосну крымскую, форзицию и другие. Напомним, в планах властей также украсить сквер пузыреплодником «Диабло» и елью «Глаука».

Как пояснили в мэрии, компания за годы работы уже привела в порядок вторую очередь бульварной зоны по пр. Жукова, территорию с лестничными маршами, ведущими от ул. Краснознаменской к Нулевой продольной магистрали и парку «Царицынский», и сквер около колледжа по пр. Университетскому.

– Благоустраиваемое пространство характеризуется высоким пешеходным трафиком и обеспечивает подход к ряду соцучреждений, объединяет большое количество жилых домов и используется волгоградцами для прогулок, – рассказали в пресс-службы администрации города. – Кроме того, работы по обновлению территории будут проведены вдоль дома №12а по ул. 7-й Гвардейской. Учитывая площадь сквера обновление проводится поэтапно.

Напомним, первый этап благоустройства ул. 7-й Гвардейской в Центрального района Волгограда началось осенью 2023 года. Тогда городские власти заключили контракт на обустройство пешеходных дорожек, прокладку поливочного водопровода и электрокоммуникаций, а также установку парковых светильников. На эти цели из бюджета было выделено 26,6 млн рублей.