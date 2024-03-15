14 марта власти Волгограда объявили о поиске подрядной организации, которой предстоит претворить в жизнь вторую очередь благоустройства ул. 7-й Гвардейской. Соответствующий аукцион был опубликован на Госзакупках. На эти цели из бюджета выделены 35,7 млн рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проектно-сметную документацию, компании, победившей в аукционе, предстоит произвести озеленение территории. В сквере должны быть высажены десятки растений, среди которых есть как находящиеся на слуху кизильник, липа крупнолистная, клён остролистный, дуб черешчатый, так и деревья экстравагантных сортов. К примеру, по планам властей центр Волгограда украсят пузыреплодник «Диабло» и ель «Глаука». Всего же зелёную зону пополнят деревья и кустарники 18 сортов.

Также контракт предусматривает установку дополнительных светодиодных светильников, скамеек, урн и оцинкованного ограждения по периметру парковой зоны ул. 7-й Гвардейской.

Центральное место в сквере займёт современный детский игровой комплекс, состоящий из четырёх башен, соединённых подвесными мостами. Также городок должен быть оборудован горками и лестницами. Основание игровой зоны будет выполнено из травмобезопасного прорезиненного покрытия.

Для поддержания правопорядка территория должна быть оснащена современными видеокамерами.

Заявки от желающих принять участие в аукционе принимаются администрацией до 22 марта. Победителю предстоит завершить все работы до 1 августа 2024 года.