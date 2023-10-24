В Волгограде на 7-й Гвардейской взялись за сквер в честь новых регионов

В Центральном районе Волгограда стартовало благоустройство сквера на улице 7-й Гвардейской, посвященного новым регионам России. Подробности — в фоторепортаже V102.RU.





Комплексная реконструкция пройдет в границах от проспекта имени В. И. Ленина до путепровода в районе улицы Хиросимы.





Первый этап от проспекта до улицы Коммунистической планируют выполнить уже в этом году. Сейчас подрядчик занят монтажом нового поливочного водопровода, установкой бордюрного камня и удалением старого асфальта.





На существующих дорожках сквера рабочие обновят покрытие, которое, как уточнили в мэрии Волгограда, не видело капремонта несколько десятилетий.





Помимо основных пешеходных артерий рабочие обустроят дополнительные тропинки. Подрядной организацией уже готовится основание под брусчатку. Помимо этого, в сквере обещают установить современные фонари.





Напомним, что задачи по приведению этого участка на День города озвучил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе выездного совещания. Также обсуждались вопросы расширения границ единой рекреационной зоны для прогулок и отдыха в центре Волгограда, куда помимо сквера на улице 7-й Гвардейской войдут территория по улице Чуйкова от улицы Ковентри до памятника Рокоссовскому и участок набережной до моста через Волгу.

















Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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