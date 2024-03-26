Пропавшего известного хирурга-онколога из Волгограда нашли живым в лесу

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области обнаружили пропавшего 24 марта кандидата медицинских наук, хирурга-онколога Юрия Мишина. Как стало известно V102.RU от собственного источника, 71-летнего мужчину забрали с переохлаждением на скорой, его жизни ничего не угрожает.

В ГУ МВД России по Волгоградской области журналистам «Высоты 102» пояснили, что пропавшего нашли волонтеры вчерашним вечером. С их слов, волгоградец заблудился в лесу.

Напомним, в полицию обратилась дочь Юрия Борисовича. Женщина рассказала, что утром ее отец вышел из дома по улице Советской в Центральном районе Волгограда, чтобы отправиться на дачу в поселок Сахарный.

Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / vk.com, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»