Общество 26.03.2024 07:27
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26.03.2024 07:27
Продолжительность жизни при рождении в Волгоградской области в 2023 году выросла до 73,69 лет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, в 2022 году этот показатель был меньше – 73,24 года.Интересно, что самая высокая продолжительность жизни при рождении в 2023 году среди регионов ЮФО зафиксирована в Севастополе – 76,11 лет. А самый низкий показатель – в Астраханской области (72,2 года).
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