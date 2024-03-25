Волгоград с Казанью, Оренбургом и Пермью свяжут новые авиарейсы





С 30 апреля компания «Северный ветер» (Икар) запускает регулярные авиарейсы, которые свяжут Волгоград с Казанью, Оренбургом и Пермью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Волгограда, в авиаперевозках будут задействованы самолёты Embraer 170, вместимостью до 110 пассажиров.

Отметим, рейсы по каждому из направлений будут выполняться дважды в неделю: в Казань по вторникам и субботам; в Оренбург – по средам и субботам; в Пермь – по вторникам и субботам. С более подробным расписанием полётов можно ознакомиться на сайте Международного аэропорта Волгограда. Ранее полётные программы из Волгограда в Казань и Пермь выполнялись, соответственно, до 2022-го и 2023-го года. Регулярное авиасообщение областного центра с Оренбургом в течение минувших десяти лет отсутствовало.