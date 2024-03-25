В Волгоградской области началась подготовка к весеннему севу





Главной темой оперативного совещания с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым 25 марта стала подготовка к предстоящему севу. Глава региона обсудил с коллегами первостепенные задачи по проведению весенней кампании.

Открывая совещание, Андрей Бочаров обратил внимание на то, что прогнозы Гидрометцентра сулят региону благоприятные условия для проведения сельхозработ. Подготовка к севу уже ведется активными темпами.

– Запасов влаги в почве достаточно. В настоящее время ведется подкормка посевов озимых культур минеральными удобрениями, что оказывает положительное влияние на плодородие почв и, соответственно, на объемы и качество будущего урожая. Работы проведены уже на 22% площадей, занятых озимыми. Хорошая динамика, – подчеркнул Андрей Бочаров.

В обладмине, в свою очередь, уточняют, что в 2023 году на 25 марта удобрения были внесены на 17% полей с озимыми.

Также здесь отмечают, что на сельхозпредприятиях и складах в Волгоградской области сформирован необходимый запас семян, минеральных удобрений, ГСМ, средств защиты растений и пр. Готова к севу и сельхозтехника. Подготовку к весенней кампании курирует оперативный штаб.

По итогам совещания губернатор Волгоградской области поставил следующие задачи:

с учетом погодных условий продолжить все запланированные агротехнические мероприятия;

в оптимальные сроки приступить к весеннему севу зерновых и овощных культур;

довести до сельхозтоваропроизводителей информацию о средствах господдержки;

провести рабочее совещание с сельхозтоваропроизводителями региона по вопросам организации и проведения весеннего сева;

рассмотреть на совете по развитию сельских территорий и АПК Волгоградской области ход системной поэтапной работы по дальнейшему увеличению мощностей переработки производимой в регионе сельхозпродукции.

Напомним, что по итогам 2023 года аграрии в Волгоградской области собрали 5,9 млн тонн зерновых культур, что составляет 118% от плана, установленного Правительством РФ.