Общество

В Волгоградской области началась подготовка к весеннему севу

Общество 25.03.2024 12:33
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25.03.2024 12:33


Главной темой оперативного совещания  с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым 25 марта стала подготовка к предстоящему севу. Глава региона обсудил с коллегами первостепенные задачи по проведению весенней кампании.

Открывая совещание, Андрей Бочаров обратил внимание на то, что прогнозы Гидрометцентра сулят региону благоприятные условия для проведения сельхозработ. Подготовка к севу уже ведется активными темпами. 

Запасов влаги в почве достаточно. В настоящее время ведется подкормка посевов озимых культур минеральными удобрениями, что оказывает положительное влияние на плодородие почв и, соответственно, на объемы и качество будущего урожая. Работы проведены уже на 22% площадей, занятых озимыми. Хорошая динамика, – подчеркнул Андрей Бочаров. 

В обладмине, в свою очередь, уточняют, что в 2023 году на 25 марта удобрения были внесены на 17% полей с озимыми.

Также здесь отмечают, что на сельхозпредприятиях и складах в Волгоградской области сформирован необходимый запас семян, минеральных удобрений, ГСМ, средств защиты растений и пр. Готова к севу и сельхозтехника. Подготовку к весенней кампании курирует оперативный штаб. 

По итогам совещания губернатор Волгоградской области поставил следующие задачи: 

  • с учетом погодных условий продолжить все запланированные агротехнические мероприятия;
  • в оптимальные сроки приступить к весеннему севу зерновых и овощных культур;
  • довести до сельхозтоваропроизводителей информацию о средствах господдержки; 
  • провести рабочее совещание с сельхозтоваропроизводителями региона по вопросам организации и проведения весеннего сева;
  • рассмотреть на совете по развитию сельских территорий и АПК Волгоградской области ход системной поэтапной работы по дальнейшему увеличению мощностей переработки производимой в регионе сельхозпродукции.

Напомним, что по итогам 2023 года аграрии в Волгоградской области собрали 5,9 млн тонн зерновых культур, что составляет 118% от плана, установленного Правительством РФ.

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