Бочаров начал еженедельное совещание в Волгограде с минуты молчания

Губернатор Волгоградской области начал традиционное оперативное совещание в понедельник, 25 марта, с минуты молчания в память о жертвах теракта в Подмосковье. Об этом V102.RU сообщили в обладминистрации.

- Против Российской Федерации был совершен террористический акт, в ходе которого погибли и пострадали жители многих регионов России, в том числе и жители Волгоградской области. Особенно больно сознавать, что среди погибших — женщины и дети. Трагические события в Московской области, общее горе только еще больше сплотили наше общество и никого не оставили равнодушным. Прошу почтить память погибших в результате террористического акта минутой молчания. Еще раз приносим самые искренние соболезнования родным и близким погибших. И желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - сказал глава региона.

Теракт произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле», куда ворвались вооруженные люди. Они расстреливали зрителей в упор, а потом подожгли концертный зал. Погибли 137 человек, из которых трое - это дети.

24 марта в России был объявлен общенациональный траур.

В связи со случившемся в Волгоградской области и в других регионах РФ усилены меры по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности.

Фото: администрация Волгоградской области