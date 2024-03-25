14-летнего Артема Донского, который переехал с семьей из Волгограда в Подмосковье, наградили за спасение людей в «Крокус Сити Холле», где он работал в гардеробе в день трагедии. Об этом, как передает V102.RU, сообщают сегодня, 25 марта, «Известия».

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова наградила Артема Донского и еще одного бесстрашного подростка Ислама Халилова благодарностями «за самоотверженность, смелость и личное мужество, проявленные при оказании помощи пострадавшим».

Школьники 22 марта работали в гардеробе и когда началась стрельба помогли людям, которые в панике бежали в тупик, эвакуироваться через открытый аварийный выход. Подростки указывали посетителям дорогу, а затем, убедившись, что все вышли также покинули здание.

Артем и Ислам не считают себя героями, поясняя, что все делали по инструкции. Однако их поступок отметили многие, которые решили помочь их семьям материально.

Ранее сообщалось, что Артем воспитывается в многодетной семье. Мать мальчика в Подмосковье работала детским психологом.

Теракт в «Крокусе» произошел за несколько минут до начала концерта, когда в зале собралось несколько тысяч зрителей. Вооруженные люди ворвались в концертный зал и стали в упор расстреливать посетителей, бросать зажигательные шашки. В помещении начался пожар. Погибли 137 человек, трое из которых - дети.

Фото и коллаж: Readovka / t.me, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»