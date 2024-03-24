В поисках 15-летнего подростка Данилы П., который 17 февраля 2024 года вылетел из аэропорта Саратова в Москву и перестал выходить на связь, наконец поставлена точка. Юношу обнаружили в Басманном районе Москвы, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Все это время он жил у друзей. С ним все нормально было. Вышли на него сотрудники правоохранительных органов Москвы. Сейчас мальчика поместили в специализированный центр в Волгоградской области, — заявил источник. — Там история такая личная. Он не хочет возвращаться домой к матери. Просто не хочет с ней жить. Это уже не первый побег.

Напомним, ранее региональный следком просил оказать содействие в розыске несовершеннолетнего. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»), что наделяет следствие широкими полномочиями для проведения разыскных мероприятий, в том числе допросов, обысков, прослушивания телефонов, получения различной информации из баз данных.

Фото: МО МВД России «Камышинский»