Стало известно в каком формате продолжат обучение школьники и студенты Волгоградской области на новой неделе после усиления антитеррористических мер на фоне атаки боевиков, расстрелявших в помещении «Крокуса» в Подмосковье посетителей концерта.

— Все ранее введенные ограничения будут сняты. Занятия продолжатся в обычном режиме, — пояснили V102.RU в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Напомним, что после ночного совещания губернатора Волгоградской области 23 марта было принято решение перевести на дистант учащихся всех школ и вузов Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»