



В Волгограде и области 23 марта утром в местах скопления мигрантов стартовали рейды с участием представителей силовых органов. По информации ИА «Высота 102», правоохранители проверяют паспорта и наличие необходимых для пребывания на территории региона документов.





Так, сообщает информагентство, с самого утра рейды с массовой проверкой мигрантов прошли уже в Тракторозаводском районе Волгограда. Под пристальным вниманием силовиков оказались работники рынков.

По информации собственных источников «Высоты 102», мероприятия продолжатся. Профилактические рейды в рамках комплексных антитеррористических мер будут проходить также в гостиницах и хостелах. Основная цель силовиков – оперативное выявление нелегалов. Выявленных граждан-нарушителей миграционного законодательства привлекут к ответственности.

Напомним, что комплекс мер по обеспечению комплексной безопасности в Волгоградской области был выработан минувшей ночью на оперативном совещании губернатора Андрея Бочарова с главами всех силовых структур.