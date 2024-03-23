За три часа волгоградцы сдали 90 литров крови для пострадавших в «Крокусе»





Бесконечные очереди сегодня, 23 марта, выстроились в Волгограде перед центром крови. Жители региона приходят с 08.00, чтобы оказать посильную помощь пострадавшим в результате страшного террористического акта в «Крокус Сити Холле». По данным комитета здравоохранения региона, всего за три часа волгоградцы сдали 90 литров крови.

– Волгоградский областной центр крови на улице Голубинской, а также его филиалы в муниципальных образованиях приняли более 200 человек, собрано более 90 литров крови, – сообщили в облздраве.

Здесь также добавили Центр крови в Волгограде и его филиалы будут сегодня работать «до последнего донора».

Одним из первых сегодня на ул. Голубинскую чтобы сдать кровь приехал губернатор региона Андрей Бочаров.

Фото: облздрав / t.me