Маршрут троллейбуса №15а продлят в Волгограде до ул. Восточно-Казахстанской





В Волгограде троллейбусный маршрут №15а, который обслуживают машины с автономным ходом, будет продлен в Дзержинском районе. По информации администрации Волгограда, в связи с вводом в эксплуатацию новой школы на ул. Шекснинской конечная троллейбусов будет перенесена на ул. Восточно-Казахстанскую.

– После остановки «Больничный комплекс» новый подвижной состав с возможностью автономного хода продолжит движение по участку, не оборудованному контактной сетью, – пояснили в администрации Волгограда. – Троллейбусы проследуют по ул. Землячки, проезду Дорожников, ул. Шекснинской до пересечения с ул. Восточно-Казахстанской.

По данным мэрии, обслуживать маршрут будет 20 единиц электротранспорта.

Напомним, что накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в Волгограде на 100% обновлен троллейбусный парк – в город поступили 19 новых машин.

Фото: администрация Волгоградской области