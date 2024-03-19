Новые троллейбусы 19 марта вышли на линии в Волгограде





Сегодня, 19 марта, на троллейбусные маршруты вывели новый современный транспорт в Волгограде. С поступлением новой партии машин троллейбусный парк города обновился на 100%.

- Пять из шести троллейбусных маршрутов теперь целиком обслуживают новые машины с возможностью автономного хода, всего таких 112 единиц, - уточнили в областной администрации.





Обновленный транспорт позволил вдвое увеличить протяженность пути и охватить территории, где нет контактной сети. По поставленной задаче губернатора в плановом порядке произойдет обновление трамваев и автобусов.

Фото: администрация Волгоградской области