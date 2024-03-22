Чиновники обещают волгоградцам найти перевозчиков на сельские маршруты





Жители поселков Светлоярского и Быковского районов Волгоградской области не должны остаться без транспортного сообщения в связи с прекращением работы нескольких маршрутов. В этом заверили ИА «Высота 102» в облкомтрансе после публикации о поступивших заявлениях перевозчиков. По сведениям чиновников, в ближайшее время будут проведены конкурсы по отбору новых компаний для осуществления перевозок.

– В силу различных обстоятельств на определенных маршрутах перевозчики могут меняться — новые, в соответствии с законодательством, определяются через открытый конкурс. Так, например, будет проведен открытый конкурс для определения нового перевозчика по маршрутам «Волгоград – п. Червленое», «Волгоград – п. Нариман», – пояснили в облкомтрансе. – Жители указанных населенных пунктов без транспортного сообщения не останутся.

На время отсутствия выбывших маршрутных такси чиновники предлагают пассажирам не забывать о других.

Так, например, напоминают в региональном комитете, в настоящее время через поселок Нариман ходят маршрутки № 118 «г. Волгоград (ДК «Строитель») - п. Пархоменко»; № 154 «г. Волгоград (ДК «Строитель») - п. Береславка»; № 700Т «г. Волгоград (АВ «Южный») - г. Калач-на-Дону».

Через Червленое следуют маршруты № 104Д «г. Волгоград (ВСПКЗ) - п. Солянка»; № 118 «г. Волгоград (ДК «Строитель») - п. Пархоменко»; № 154 «г. Волгоград (ДК «Строитель») - п. Береславка»; № 571 «с/з Привольный - р.п. Светлый Яр ч/з г. Волгоград (АВ «Южный»)».

– Индивидуальный предприниматель, который подал заявление на прекращение обслуживания маршрута № 577 «г. Волжский — п. Луговая Пролейка» (Быковский район), в соответствии с законодательством обязан еще 90 дней работать на этом маршруте, – также добавляют в ведомстве. – В связи с чем жители поселка без транспортного сообщения не останутся. Одновременно с этим будет проведен открытый конкурс по поиску нового перевозчика для обслуживания этого маршрута.