Сразу три заявления о прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок по регулярным маршрутам и карт маршрутов регулярных перевозок поступили в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованную профильным комитетом информацию, два заявления получены от индивидуального предпринимателя Харина Г.В., который обслуживал регулярные маршруты № 259 «г. Волгоград (ДК «Строитель») - п. Нариман» и № 257 «г. Волгоград (ДК «Строитель») - п. Червленое». Оба поселка находятся в Светлоярском районе.

Еще одно заявление подал индивидуальный предприниматель Книга А.П., который работал на маршруте регулярных перевозок № 577 «г. Волжский (АВ) — п. Луговая Пролейка», который следовал в Быковский район.

Напомним, что действие свидетельств об осуществлении перевозок по регулярным маршрутам и карт маршрутов регулярных перевозок прекращается или приостанавливается на основании ст. 29 ФЗ №220 об организации регулярных перевозок. Законодательство предусматривает для этого ряд оснований, в том числе и обращение перевозчика с соответствующим заявлением.

Что побудило индивидуальных предпринимателей воспользоваться таким правом – неизвестно.