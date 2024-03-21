Ростехнадзор нашел на «Волгоград Арене» 117 нарушений

Руководство «Волгоград Арены» и юридическое лицо, которое занимается содержанием этого спортивного объекта, привлечены к административной ответственности после проверки Ростехнадзора, передает V102.RU.

- В ходе плановой проверки соблюдения ГАУ ВО «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» обязательных требований в области электроэнергетики выявлено 117 нарушений, - сообщили в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора.

Инспекторы выявили, что на этом объекте не проводятся учебные и контрольные противопожарные тренировки, противоаварийные тренировки для оперативного персонала. Отсутствуют программы таких тренировок.

Установлено, что руководитель ГАУ ВО «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» и его заместитель не проходили аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики. Также проверяющие констатировали, что на объекте не проводятся планово-предупредительное техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики с заранее установленной периодичностью в соответствии с действующими нормами и правилами.

К административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ в виде предупреждения привлечены юрлицо и три должностных лица.

Стадион «Волгоград Арена», напомним, был построен к чемпионату по футболу 2018 года. Спортивный объект вмещает 45 тысяч зрителей. Помимо матчей волгоградской команды «Ротор» на стадионе проходят и другие спортивные, культурные и образовательные мероприятия.