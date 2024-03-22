Волгоградская облдума готовит особое поручение КСП региона

План работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области в текущем году планируется дополнить новым поручением областной думы. Как сообщает V102.RU, соответствующий проект уже прошел согласование в думском комитете по бюджетной и налоговой политике, который рекомендовал Волгоградской облдуме его принять.

Аудиторам региона, согласно проекту постановления, предстоит в 2024 году проанализировать реализацию концессионных соглашений в сфере ЖКХ в отношении объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии, объектов энергоснабжения, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов благоустройства территорий, объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Проект внесли два депутата - председатель думского комитета по ЖКХ Валентина Гречина и председатель думского комитета по бюджетной и налоговой политике Михаил Струк.

Анализ концессионных соглашений, как поясняется, будет проведен совместно со Счетной палатой Российской Федерации.

Ранее в план работы КСП региона на текущий год были внесены семь мероприятий, которые касались проверки выполнения мероприятий регионального проекта «Культурная среда» по реконструкции, капитальному ремонту и оснащению региональных и муниципальных музеев за 2023 год; использования бюджетных средств на предупреждение возникновения лесных пожаров и оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой; оценка эффективности расходования муниципальными образованиями субсидий на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности в части приобретения, содержания и эксплуатации специальной дорожной техники. Проанализируют аудиторы также насколько эффективно расходовались бюджетные деньги, вложенные в развитии систем видеонаблюдения, снижение напряженности на рынке труда, а также на осуществление бюджетных инвестиций в объекты транспортной инфраструктуры.