ЦПКиО поборется за «парковый Оскар» с лучшими зонами отдыха России





3 апреля федеральные эксперты определят лучшие парки России. За победу во всероссийском конкурсе поборются десятки зон отдыха, в числе которых и Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Зона отдыха представлена в категории «Крупнейшие города».

- В финале ЦПКиО будет соперничать с Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом, Казанью и другими городами. Итоги конкурса подведут 3 апреля на церемонии награждения в рамках IV Международной выставки-конференции ParkSeason Expo и I Международного форума парков стран БРИКС в Москве, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона.

Волгоградский парк представит свой опыт в ландшафтном дизайне, создании круглогодичных многофункциональных коммерческих объектов, цифровизации, проведения крупных культурно-развлекательных событий и формирования туристических продуктов.

Отметим, в экспертный совет конкурса вошли представители Минстроя России, Госдумы РФ, руководители ведущих парков страны и архитекторы. Победитель будет награждён статуэткой «Девушка с веслом».