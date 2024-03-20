В Волжском завершились многолетняя эпопея с розыском мужчины, задолжавшего солидную сумму по алиментам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ ФССП России по Волгоградской области, волжанин должен был ежемесячно отчислять четверть зарплаты на содержание дочери, однако в реальности решение суда не исполнял.

Вмешаться в ситуацию были вынуждены судебные приставы. Блюстители порядка неоднократно пытались застать волжанина по месту прописки, однако, по словам родственников, мужчина там не проживал и контакт с близкими не поддерживал.

- Многочисленные запросы в контролирующие и регистрирующие органы позволяли установить адреса возможного местонахождения должника, но тот успевал сменить место жительства до визита судебных приставов, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУФССП России по Волгоградской области.

Игра в кошки-мышки между приставами и злостным алиментщиком продолжалась шесть лет. Однако в конце концов мужчина влюбился, завёл новую семью и ребёнка. Из-за посещения несовершеннолетним образовательного учреждения алиментщик не смог уже так быстро менять съёмные квартиры, что помогло приставам наконец его настигнуть.

Отметим, нерадивый отец был принудительно доставлен в отдел судебных приставов и привлечён к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. В случае если наказание не заставит мужчину выплатить задолженность, его ожидает уголовная ответственность по ч. 1 ст. 157 УК РФ.