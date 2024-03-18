Общество

В Гидрометцентре назвали дату начала ледохода в Волгоградской области

Общество 18.03.2024 10:56
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18.03.2024 10:56


Гидрометцентр РФ выдал приблизительный прогноз о начале ледохода в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на аналитические данные ведомства, вскрытие Нижней Волги, Верхнего и Среднего Дона и Хопра ниже устья р. Вороны ожидается во второй декаде марта - примерно в то же самое время, которое считается нормой. Однако специалисты не исключили, что это произойдет на 4-7 дней раньше обычного.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что низкие температуры в ночное время и сохраняющийся снежный покров откладывают половодье на Волге и Каме. В Росводресурсах заявляли, что реки наполнятся водой в этом году на две-три недели позже обычного.
Почти на всей территории водосбора до сих пор лежит снег. На 70% площади в марте температура воздуха прогнозируется ниже средних значений, –  такие данные озвучили на последнем заседании в федеральном ведомстве.


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