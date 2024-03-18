Автобусы №5а выпустили на маршрут 18 марта в Волгограде









В Волгограде 18 марта начал свою работу новый автобусный маршрут №5а. Машины большой вместимости курсируют от остановки «Химзавод» до микрорайона «Родниковая Долина» с заездом на территорию торгово-развлекательного центра «Акварель».





– В часы пик автобусы работают с интервалом в 15 минут. Первый рейс от конечных станций осуществляется в 5.40, а заключительный – в 21.00, – уточнили в администрации города. – Маршрут протяженностью порядка 15 километров проходит по улицам Химзаводская, Шумилова, пер. Печатный, Писемского, Тополевая, Второй продольной магистрали, Петровского, Просвирова, Василевского, Джабаева, Степанищева и Химина.





При оплате за поездку волгоградцы смогут воспользоваться банковскими картами, наличными и картами «Волна». Льготы на оплату проезда транспортного маршрута также действительны.



