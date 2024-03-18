Автобусы №5а выпустили на маршрут 18 марта в Волгограде

Общество 18.03.2024 09:46
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18.03.2024 09:46
В Волгограде 18 марта начал свою работу новый автобусный маршрут №5а. Машины большой вместимости курсируют от остановки «Химзавод» до микрорайона «Родниковая Долина» с заездом на территорию торгово-развлекательного центра «Акварель».
– В часы пик автобусы работают с интервалом в 15 минут. Первый рейс от конечных станций осуществляется в 5.40, а заключительный – в 21.00, – уточнили в администрации города. – Маршрут протяженностью порядка 15 километров проходит по улицам Химзаводская, Шумилова, пер. Печатный, Писемского, Тополевая, Второй продольной магистрали, Петровского, Просвирова, Василевского, Джабаева, Степанищева и Химина.
При оплате за поездку волгоградцы смогут воспользоваться банковскими картами, наличными и картами «Волна». Льготы на оплату проезда транспортного маршрута также действительны.
Напомним, что жители Жилгородка в Дзержинском районе возмутились графиком работы в часы пик нового троллейбусного маршрута № 10, который с 1 января 2024 года пришел на смену автобусу № 65.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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