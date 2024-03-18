Общество

Автобусы №5а выпустили на маршрут 18 марта в Волгограде

Общество 18.03.2024 09:46
0
18.03.2024 09:46



В Волгограде 18 марта начал свою работу новый автобусный маршрут №5а. Машины большой вместимости курсируют от остановки «Химзавод» до микрорайона «Родниковая Долина» с заездом на территорию торгово-развлекательного центра «Акварель».

– В часы пик автобусы работают с интервалом в 15 минут. Первый рейс от конечных станций осуществляется в 5.40, а заключительный – в 21.00, – уточнили в администрации города. – Маршрут протяженностью порядка 15 километров проходит по улицам Химзаводская, Шумилова, пер. Печатный, Писемского, Тополевая, Второй продольной магистрали, Петровского, Просвирова, Василевского, Джабаева, Степанищева и Химина

При оплате за поездку волгоградцы смогут воспользоваться банковскими картами, наличными и картами «Волна». Льготы на оплату проезда транспортного маршрута также действительны. 

Напомним, что жители Жилгородка в Дзержинском районе возмутились графиком работы в часы пик нового троллейбусного маршрута № 10, который с 1 января 2024 года пришел на смену автобусу № 65.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.03.2024 10:57
Общество 18.03.2024 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 10:56
Общество 18.03.2024 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 10:24
Общество 18.03.2024 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 09:28
Общество 18.03.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
18.03.2024 08:19
Общество 18.03.2024 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 20:50
Общество 17.03.2024 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 19:36
Общество 17.03.2024 19:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 18:18
Общество 17.03.2024 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 16:25
Общество 17.03.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 16:18
Общество 17.03.2024 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 15:16
Общество 17.03.2024 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 14:40
Общество 17.03.2024 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 13:24
Общество 17.03.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 13:17
Общество 17.03.2024 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
17.03.2024 12:51
Общество 17.03.2024 12:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:57
Выбраться из болота: жители Ленинска седьмой год пытаются добиться ремонта центральной дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:56
В Гидрометцентре назвали дату начала ледохода в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
Пропавшего накануне выборов Мелконяна 18 марта осудят в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде водитель автобуса уронила пассажирку в салонеСмотреть фотографии
10:24
Энергетики опровергли затопление затопленной подстанции в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:46
«Ротор» ждет сложный матч с «Муромом» на мокром полеСмотреть фотографии
09:46
Автобусы №5а выпустили на маршрут 18 марта в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:28
Элитные высотки в центре Волгограда остались без света из-за дырявой крыши подстанцииСмотреть фотографии
08:39
Волгоградка сгорела заживо в запертой квартиреСмотреть фотографии
08:35
Двое детей пострадали при пожаре на ул. Белинского в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:19
Не такого марта мы ждали: в Волгограде ожидают гололед и северный ветерСмотреть фотографии
08:06
Облизбирком: за Владимира Путина проголосовали 88% волгоградцевСмотреть фотографии
22:51
Путин с большим отрывом лидирует на выборах президента РоссииСмотреть фотографии
20:50
Перенесенный в Волгоград концерт Xolidayboy снова не состоялсяСмотреть фотографии
19:36
Явка на выборах президента РФ в Волгоградской области достигла 77%Смотреть фотографии
19:19
Чучело Зимы сожгли с размахом в Волгограде: фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
18:18
В Волгограде астраханка родила сына сразу после голосованияСмотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области явка на выборах президента превысила 73%Смотреть фотографии
16:18
В глубинку Волгоградской области выдвигается десант врачейСмотреть фотографии
15:16
2-метровый леденец в форме петуха установили в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
14:40
«Вместо мяса на полках безвкусное мыло»: фермеры рассказали о выживании на рынкеСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области проголосовали свыше 68% избирателейСмотреть фотографии
13:17
Список чудотвортной иконы 27 марта привезут из Беларуси в ВолгоградСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области День работника ЖКХ отмечают 12,5 тыс. человекСмотреть фотографии
11:40
Явка в Волгоградской области подтянулась вверх за два часаСмотреть фотографии
11:28
Два московских поезда были задержаны на ж/д под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:04
Под Волгоградом в лежащую на боку фуру врезалась «Лада», есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:29
В МЧС назвали возможную причину пожара под Волгоградом, где погибли детиСмотреть фотографии
09:27
Дворец президента? Где в Волгограде хранят древние монеты и первый косарьСмотреть фотографии
09:17
СК сообщил о гибели двоих детей на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 