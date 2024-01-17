Общество

«Первый троллейбус в 7 утра - поздно»: жители Жилгородка пожаловались на работу нового маршрута в час пик

Общество 17.01.2024 11:32
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17.01.2024 11:32


Жители микрорайона Жилгородок в Дзержинском районе Волгограда возмущены графиком работы в часы пик нового троллейбусного маршрута №10, который с 1 января этого года заменил автобус №65.

- С 1 января пустили троллейбус №10. Спасибо, конечно, но это тот еще подарочек. У этого маршрута совершенно неудобное расписание. Первый троллейбус выходит на линию в 7 утра с интервалом движения 15-20 минут. Как с таким расписанием можно успеть на работу к 8.00-8.30? Вечером после 18.30 интервал движения и вовсе 1 час. Это как? Для кого такое расписание составлено? Явно не для рабочего люда, который едет на работу и возвращается обратно в час пик, - рассказала жительница микрорайона.

По ее словам, с таким расписанием добраться вовремя на работу, которая как у нее находится в Ворошиловском районе, - то еще испытание.

Раньше жители пользовались автобусом №65, который начинал свою работу с 6 утра и ходил по расписанию, которое многих устраивало. Однако с 1 января на смену этому автобусу пустили троллейбусный маршрут №10, который транспортную проблему, по мнению жителей, не закрыл.

- Жилгородок превращается в изгоя какого-то. Разве нельзя поменять расписание и пустить больше транспорта в час пик? Мне кажется, что это какие-то проблемы с организацией, ведь, как нас уверяют, новых троллейбусов же достаточно? Или это не так? - задаются вопросом жители.

В мэрии Волгограда прокомментировали ситуацию с транспортом в микрорайоне Жилгородок. 

- В связи с тем, что 31 декабря 2023 года завершился муниципальный контракт с ООО «Волгоградский автобусный парк» на осуществление перевозок по маршруту №65, с 1 января текущего года на данное направление вышел троллейбусный маршрут №10, обслуживаемый техникой с возможностью автономного хода. В настоящее время электротранспорт курсирует от остановки «Пл. Куйбышева» до остановки «Жилгородок» с интервалом порядка 20 минут. В первый рейс от конечных станций подвижной состав отправляется ежедневно в 07.00, в последний рейс – от остановки «Пл. Куйбышева» в 20.05, а от «Жилгородка» - в 21.00. После завершения процедуры обкатки новых троллейбусов и обучения водителей работе на новом подвижном составе на линию планируется выпустить дополнительный транспорт, что позволит увеличить продолжительность работы маршрута и сократить интервал движения, - сообщили в мэрии в ответ на запрос V102.RU.

Однако сколько единиц техники в настоящее время работает на данном маршруте, информагентству не уточнили.

Между тем в администрации напомнили, что изначально транспортная доступность микрорайона Жилгородок обеспечивалась четырьмя трамвайными маршрутами, которые действуют и сейчас: №5 «Ул. Радомская - Жилгородок», №7 «ул. КИМ - Жилгородок», №10 «Детский центр – Жилгородок» и №12 «Школа №36 - Жилгородок». 

Также жителей микрорайона обслуживают автобусный маршрут №85 «Родниковая Долина - Жилгородок», троллейбусный маршрут №10А «Ул. Грамши - Жилгородок» и маршрутное такси №56 «Ул. Колпинская – Нижние Баррикады».

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