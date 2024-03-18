«Ротор» ждет сложный матч с «Муромом» на мокром поле

«Муром» начал чемпионат с двух ничьих. В первом матче подопечные Евгения Перевертайло встречались в гостях с липецким «Металлургом» и голов друг другу соперники не забили. В следующем поединке красно-черные дома потрепали нервы одному из фаворитов лиги — «Краснодару-2». Хозяевам пришлось отыгрываться после пропущенного мяча, что им успешно удалось в конечном счете. В начале второго тайма сравнял защитник «Мурома» Сергей Запалацкий и итоговый результат оказался ничейным — 1:1.
«Ротор» на данный момент с тремя очками идет на пятом месте. Клуб из Владимирской области располагается на седьмой позиции с двумя набранными баллами. Волгоградцы с «Муромом» провели в летне-осенней части сезона два матча. В первом круге была зафиксирована ничья — 1:1. На гол уже покинувшего стан сине-голубых Рашида Магомедова в самой концовке ответил точным выстрелом Юрий Першин. В ноябре на Волгоград-Арене «Ротор» уже не оставил оппонентам никаких шансов и разгромил их — 3:0. Отличились Сафронов, Магомедов и Даниил Камлашев.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» VK.com, архив