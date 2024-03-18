«Ротор» ждет сложный матч с «Муромом» на мокром поле





Волгоградский «Ротор» сегодня, 18 марта, примет на своем поле «Муром» в третьем туре Второй лиги группы «Золото». Начало в 19-00 ч., сообщает V102.RU. Играть придется в непростых погодных условиях и на поле, которое со вчерашнего дня заваливает мокрым снегом. Кроме того, сегодня вечером в Волгограде ожидается минимальный плюс, который уже к окончанию матча перейдет в ноль. Так что болельщикам придется хорошо утеплиться, чтобы не заболеть в таких экстремальных условиях.

Волгоградский «Ротор» сегодня, 18 марта, примет на своем поле «Муром» в третьем туре Второй лиги группы «Золото». Начало в 19-00 ч., сообщает V102.RU. Играть придется в непростых погодных условиях и на поле, которое со вчерашнего дня заваливает мокрым снегом. Кроме того, сегодня вечером в Волгограде ожидается минимальный плюс, который уже к окончанию матча перейдет в ноль. Так что болельщикам придется хорошо утеплиться, чтобы не заболеть в таких экстремальных условиях.

А сине-голубые подходят к предстоящей игре в приподнятом настроении. После неудачного старта в весенней части сезона и поражения от «Уфы» подопечные Сергея Попкова реабилитировались в гостевой встрече с московским «Велесом». При поддержке большого количества своих болельщиков на выезде волгоградцы одержали трудовую победу со счетом 2:1. Дубль оформил Илья Сафронов, а победный гол был забит уже в добавленное время. Результативные действия позволили футболисту «Ротора» выйти на первое место в списке бомбардиров турнира, а также стать лучшим нападающим во всей группе по итогам тура.«Муром» начал чемпионат с двух ничьих. В первом матче подопечные Евгения Перевертайло встречались в гостях с липецким «Металлургом» и голов друг другу соперники не забили. В следующем поединке красно-черные дома потрепали нервы одному из фаворитов лиги — «Краснодару-2». Хозяевам пришлось отыгрываться после пропущенного мяча, что им успешно удалось в конечном счете. В начале второго тайма сравнял защитник «Мурома» Сергей Запалацкий и итоговый результат оказался ничейным — 1:1.«Ротор» на данный момент с тремя очками идет на пятом месте. Клуб из Владимирской области располагается на седьмой позиции с двумя набранными баллами. Волгоградцы с «Муромом» провели в летне-осенней части сезона два матча. В первом круге была зафиксирована ничья — 1:1. На гол уже покинувшего стан сине-голубых Рашида Магомедова в самой концовке ответил точным выстрелом Юрий Першин. В ноябре на Волгоград-Арене «Ротор» уже не оставил оппонентам никаких шансов и разгромил их — 3:0. Отличились Сафронов, Магомедов и Даниил Камлашев.