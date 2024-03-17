В глубинку Волгоградской области выдвигается десант врачей

С 18 марта в отдаленных населенных пунктах Волгоградской области стартует выездная диспансеризация детей. Как сообщили V102.RU в облздраве, врачи приедут в глубинку в специализированных «поликлиниках на колесах».

Соответствующее оборудование и техника закуплены для Волгоградской областной детской больницы и городской детской больницы Волжского. Диагностический комплекс позволяет провести углубленное обследование здоровья детей.





- Внутри — система кондиционирования, оборудование для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и оториноларингологических исследований и др. 18 марта специалисты направятся в отдаленные поселения Котельниковского района, - рассказали в профильном ведомстве.

Далее график выездов составят в соответствии с запросами районных больниц.

В облздраве отметили, что новые «поликлиники на колесах» пришли на смену устаревшей технике — в декабре 2023 года их передали в числе большой партии санитарного и специального транспорта для лечебных учреждений. Сейчас диагностические комплексы совершают первые рейсы.

Фото: администрации Волгоградской области