Общество

Черный Porsche Cayenne пропавшего волгоградца нашли под Воронежем

Общество 16.03.2024 15:59
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16.03.2024 15:59

Иномарку Porsche Cayenne черного цвета пропавшего в Волгограде Евгения Радченко обнаружили на 602 километре трассы Р-22 «Каспий» под Воронежем, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.  

— Машину нашли на территории Грибановского района Воронежской области. Радченко внутри не было, — уточнил источник информагентства. — Мужчина в день исчезновения выехал из Волгограда с улицы Двинской в Дзержинском районе к постоянному месту жительства в Московской области. 

Тем временем волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят неравнодушных автолюбителей срочно предоставить записи с видеорегистраторов. 

— Если вы проезжали по участку трассы Москва — Астрахань — Новониколаевский район Волгоградская область — Грибановский район Воронежская область в период с 18.33 14 марта по 06.00 15 марта 2024 года, возможно, на камеру попал Porsche черного цвета. Просим вас связаться с нами по телефону горячей линии 8-800-700-5452 или с координатором поиска Еленой по номеру 8 910 348 74 79, — заявили волонтеры. 


Евгений Викторович Радченко пропал 14 марта в Волгограде. В день исчезновения был одет в куртку черного цвета, черный свитер, темно-зеленые брюки и темные кроссовки.

Приметы:

рост 180 сантиметров

нормальное телосложение

волосы русые

глаза серо-голубые

Напомним, что ранее поисковики просили сообщать любую информацию, способную помочь розыску, по номеру 8 919 547 92 63.

Фото: архив ИА «Высота 102», «ЛизаАлерт» / vk.com

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