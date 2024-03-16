Общество

Волгоградец исчез после поездки на черном Porsche Cayenne

Общество 16.03.2024 09:06
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16.03.2024 09:06


В Волгограде волонтеры разыскивают пропавшего 14 марта местного жителя, который уехал на автомобиле Porsche Cayenne черного цвета и бесследно исчез, сообщает V102.RU. 

— Пропал Евгений Викторович Радченко. Ему 49 лет, житель Волгограда, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего волгоградца:

рост 180 сантиметров

нормальное телосложение

волосы русые

глаза серо-голубые

В день исчезновения был одет в куртку черного цвета, черный свитер, темно-зеленые брюки и темные кроссовки. Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Радченко, просьба сообщить координатору поисковиков по номеру 8 919 547 92 63.

Напомним, что в Волгограде ищут пропавшего в феврале 39-летнего высокого мужчину, который ушел из дома и будто растворился. 

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com

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