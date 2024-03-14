«Это феерический бред»: «яблочника» Александра Ефимова судят за интервью в Волжском

В Волжском городском суде Волгоградской области рассматривается дело об административном правонарушении в отношении члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова.

Как рассказал сам политик в телефоном разговоре с журналистом V102.RU, ему вменяют интервью участникам движения по наблюдению за выборами «Голос»*, которое власти считают входящим в структуру международной неправительственной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ЕNEMO)**.

— Если предыдущее дело было абсурдом, то это просто феерический бред. Самое интересное, что претензий к содержанию интервью нет, однако сам факт пытаются приравнять к моему участию якобы в деятельности «нежелательной организации». Да, ЕNEMO в 2021 году признали нежелательной на территории России, однако не существует решения суда, признавшего «Голос» структурным подразделением этой организации, — поясняет политик. — В самом интервью мы говорили о не выдвижении на президентские выборы Екатерины Дунцовой, по сути, неизвестного нам человека и партии «Яблоко». Они сами вышли на меня, чтобы я высказался на эту тему.

По словам Ефимова, в предыдущем заседании Волжского горсуда его адвокат выступил с ходатайством о запросе в Генпрокуратуру.

— Мой защитник направил официальный запрос, является ли «Голос» структурным подразделением ЕNEMO. Прокурор был против, но суд нас поддержал. Гособвинитель ссылался на то, что якобы есть решение какого-то суда в Мухосранске, согласно которому все обстоит ровно наоборот, и «Голос» структурно входит в «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами». Но у нас только генеральный прокурор может признавать какие-либо организации нежелательными. Но мы-то знаем, что с «Голосом» все в порядке. Такой ответ и придет из Генпрокуратуры. Я к чему все это говорю: сейчас создана такая система, что по факту можно любого человека привлечь просто за выражение своего мнения. Мы хотим сломать эту практику и дойдем, если это потребуется, до Верховного Суда Российской Федерации.

Ранее издание INTERFAX.RU сообщало, что общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» планирует приостановить свое членство в международной неправительственной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO) после объявления ее нежелательной в РФ.

Согласно картотеке суда, Ефимову вменяют ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности). Политику грозит наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Предыдущее решение Волжского суда по делу о дискредитации ВС РФ Ефимов продолжает обжаловать. Напомним, что облсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, согласно которому «яблочник» должен выплатить государству штраф в размере 30 000 рублей за публикацию в соцсети.

— По этому делу мы дошли до кассационного суда в Краснодаре. Они слово в слово повторяют решение нижестоящих инстанций, — добавил политик.

Напомним, осужденный в Волгограде за дискредитацию Ефимов проиграл на выборах председателя партии, заняв второе место по итогам тайного голосования.

*Голос — движение признано в РФ иноагентом.

**ЕNEMO — деятельность международной сети признана Генпрокуратурой нежелательной в России.