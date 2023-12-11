Осужденный в Волгограде за дискредитацию Ефимов проиграл на выборах «Яблока»





Представитель «Яблока» в Волгоградской области Александр Ефимов проиграл на выборах председателя партии, заняв второе место по итогам тайного голосования. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт политической организации.

Так, в частности, сообщается, что по результатам голосования съезда партии Николай Рыбаков получил в поддержку59 голосов делегатов со всей России, Александр Ефимов заручился поддержкой 26-ти однопартийцев, а на третьем месте оказалась Анна Черепанова, набравшая 12 голосов.

– Кандидаты в председатели партии выступали перед делегатами съезда с презентацией своих программ развития «Яблока». Член федерального Бюро (Волгоградская область) Александр Ефимов заявил, что «Яблоко» должно предложить россиянам, стране и миру солидарность, найти союзников, разделяющих «яблочные» позиции и в Европе и мире, – говорится в официальном сообщении пресс-службы партии «Яблоко».

Напомним, что в мае Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию Александра Ефимова, который не согласился с решением Волжского городского суда, признавшим размещенный в социальной сети пост политика дискредитирующим ВС РФ. Вышестоящая инстанция оставила решение суда первой инстанции в силе, согласно которому «яблочник» должен был выплатить государству штраф в размере 30 000 рублей. Сам же Александр Ефимов назвал процесс противоречащим Конституции РФ.