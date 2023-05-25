В Волгограде сегодня, 25 мая, в областном суде вынесли решение по жалобе представителя партии «Яблоко» Александра Ефимова на решение Волжского городского суда по делу о дискредитации ВС РФ. Ефимов сразу после заседания прокомментировал корреспондентам V102.RU сегодняшний процесс, назвав его антиконституционным.

Вышестоящая инстанция оставила решение Волжского горсуда в силе, согласно которому «яблочник» должен выплатить государству штраф в размере 30 000 рублей за публикацию в соцсети.





— Какая-то надежда теплилась, но здравый смысл, понимание текущей политической ситуации и правоприменительной практики таково, что все стыдные решения будут приняты, — заявил журналистам информагентства сразу после выхода из здания суда представитель партии «Яблоко» Александр Ефимов. — Мы будем добиваться права россиян говорить о важном, о той трагедии, которая совершается сейчас.

На вопрос корреспондента «Высоты 102» можно ли считать это процесс политическим, Ефимов отвечает утвердительно.

— Он ущемляет не лично мои права, конкретное право, он ущемляет право на получение и распространение информации, а это политическое право гражданина. Он нарушает Конституцию этот процесс, — уверен политик.

Напомним, что предыдущее заседание суд отложил в связи с необходимостью вызова сотрудника полиции, непосредственно составлявшего протокол об административном правонарушении. Однако сегодня полицейскому помешал дать показания очередной отпуск. Процесс продолжили без него.

В суде изучили материалы дела, огласили фактическую сторону совершенного правонарушения и рассмотрели характеризующие материалы на Александра Ефимова. Судью заинтересовал вопрос, оплачивает ли политик приходящие ему штрафы и в каком объеме. Составление решения суда заняло чуть больше часа.

Видео и коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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