Трамвай-«пенсионер» вышел на линию после реконструкции в Волгограде

В Волгограде на линию после реконструкции и капитального ремонта вышел трамвай, который до этого развозил пассажиров 43 года. Для общественного транспорта этот возраст можно назвать пенсионным.

Как сообщили V102.RU в мэрии, знаменитый вагон Tatra T-3, который изготавливался в Праге на предприятии ЧКД с 1960 по 1999 годы, прошел реконструкцию на заводе «ВЭТА» в Волгограде.

В вагоне установили новую светотехнику, системы видеонаблюдения и отопления, новые сиденья, заменили лобовые стекла, информационные панели, поменяли обшивку кузова и провели капитальный ремонт электрооборудования.

После трех месяцев капитально-восстановительного ремонта раритетный трамвай вновь перевозит пассажиров. В настоящее время вагон эксплуатируется на маршруте №10 «Детский центр» - Жилгородок».

Ранее, напомним, в Волгограде восстановили троллейбус, пробежавший 496 тысячи километров.

В начале марта текущего года завод «ВЭТА» посетил губернатор Андрей Бочаров, где сообщил о создании на базе этого предприятия межрегионального центра по обслуживанию и капитальному ремонту трамваев и троллейбусов. В течение ближайших двух месяцев будут подготовлены предложения по дальнейшему развитию площадки, после чего сформируют соответствующий проект. Планируется, что на этом заводе будут обслуживать, ремонтировать и восстанавливать трамваи и троллейбусы не только из Волгоградской области, но и других регионов РФ.

Фото: администрации Волгоградской области