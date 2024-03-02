В Волгограде будет создан межрегиональный центр по обслуживанию и капитальному ремонту трамваев и троллейбусов. Об этом, как сообщили V102.RU в обладмине, заявил сегодня, 2 марта, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона посетил завод «ВЭТА» МУП «Метроэлектротранс», на базе которого в скором времени будут массово обслуживать электротранспорт не только из Волгограда, но и других регионов РФ.





- Мы определились, что нам нужен такой центр по обслуживанию, ремонту и восстановлению, который будет рассчитан и на транспорт других регионов — обращений таких уже много и из Сибири, Урала, Юга России, — сказал губернатор в ходе выездного совещания.

По его словам, в течение ближайших двух месяцев будут подготовлены предложения по дальнейшему развитию площадки, после чего сформируют соответствующий проект. Его реализация начнется в конце 2024 — в начале 2025 года.

В Волгоградской области идет замена подвижного состава электротранспорта. В текущем году в Волгоград поставят 62 трамвайных вагона. В настоящее время актуальным стал вопрос по обслуживанию нового транспорта и капитального ремонта уже эксплуатируемого подвижного состава.





Возможности завода «ВЭТА» были существенно расширены благодаря проведенной в 2022-2024 годах модернизации материально-технической базы и закупки современного ремонтного оборудования. На сегодняшний день мощности предприятия рассчитаны для проведения капитального ремонта 10 единиц подвижного состава. Андрей Бочаров поставил задачу проработать вопрос по увеличению пропускной способности в пять раз — до 50 в год.

Напомним, в 2022-2023 годах для Волгограда было закуплено 112 троллейбусов с автономным ходом и 21 электробус. В рамках концессионного соглашения с инвестором идет модернизация трамвайной инфраструктуры: выполняется ремонт путей, подземных станций и другое.

По данным информагентства, губернатор сегодня не ограничился заводом «ВЭТА» и посетил еще ряд объектов в Волгограде, но уже без журналистов.

Фото: администрации Волгоградской области